"Черновцытеплокоммунэнерго" задолжало "Черновцыгазу" более 35 млн гривен

"В 2021 году МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" значительно увеличило задолженность за распределение газа перед АО "Черновцыгаз". Если на начало августа 2020 года сумма долгов составляла 11,1 млн гривен, то в текущем году она достигла суммы в 35,4 млн гривен. В течение июля 2021 года при месячном начислении 6,4 млн гривен, было оплачено лишь 1,4 млн гривен, то есть всего за месяц МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" увеличило свой долг еще на 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающего предприятия негативно влияет на работу АО "Черновцыгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона.

"По состоянию на сегодня задолженность "Черновцытеплокоммунэнерго" перед "Черновцыгаз" услуги распределения природного газа составляет 35,4 млн гривен, кроме этого, не оплаченной остается задолженность по судебному решению от ноября 2020 года – еще 529 тысяч гривен. Ориентировочный прогноз задолженности со штрафными санкциями и судебными сборами на начало отопительного сезона составит 64 млн гривен, что в свою очередь сделает невозможным подключение объектов коммунального предприятия к системе газоснабжения и приведет к обострению ситуации в городе Черновцы", - комментирует коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

По словам пресс-службы, так же из-за системных неплатежей со стороны производителя тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно вовлечены в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"В целом 30% доходов АО "Черновцыгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные теплоснабжающему предприятию. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны "Черновцытеплокоммунэнерго" негативно сказываются не только на финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на сотрудничестве с контрагентами. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.