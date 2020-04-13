"Черновцыгаз": уровень расчетов за доставку газа уменьшился на 43%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты

С началом карантина в Черновицкой области на 43% упал уровень расчетов за услуги распределения. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей инфраструктуры возросла в разы. Поэтому призываем потребителей газа рассчитываться за предоставленные услуги вовремя и не накапливать долги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что почти 50% штата "Черновцыгаза", а это специалисты АДС, ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю продолжают выезжать и локалізовувати утечки газа, ремонтировать газопроводы, специалисты ГРО обслуживающих газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях, а операторы Центров обслуживания осуществляют консультации потребителей в телефонном режиме, дистанционно налажена работа других сотрудников компании Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина компания функционировала.

"АО "Черновцыгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также компанией введен мораторий на ограничения газоснабжения потребителям, которые имеют задолженность. Однако, чтобы не накапливать долги, советуем клиентам вовремя рассчитаться за предоставленные услуги и использовать для этого онлайн сервисы", - говорит коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

По словам пресс-службы, в целом за доставку газа задолжали 87 тыс. домохозяйств природного газа в области. Самая большая задолженность у жителей г. Черновцы, Кицманского и Сокирянского районов.

"Клиенты АО "Черновцыгаза" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Призываем потребителей, платить за услуги газоснабжения вовремя, ведь средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Для оплаты услуг доставки в Личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-боте потребители могут оперативно скачать и оплатить счета за газ", - говорится в сообщении.