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"Чернівцігаз": рівень розрахунків за доставку газу зменшився на 43%

Новини » Енергетика     13.04.2020 - 16:39
"Чернівцігаз": рівень розрахунків за доставку газу зменшився на 43%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанія поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати

З початком карантину в Чернівецькій області на 43% впав рівень розрахунків за послуги розподілу. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"В умовах карантину, коли сім’ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї інфраструктури зросла в рази. Тому закликаємо споживачів газу розраховуватися за надані послуги вчасно і не накопичувати борги", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що майже 50% штату "Чернівцігазу", а це фахівці АДС, щоденно, 24 години на добу 7 днів на тиждень продовжують виїжджати та локалізовувати витоки газу, ремонтувати газопроводи, фахівці ГРО обслуговують газорегуляторні та шафові регуляторні пункти, які понижають та підтримують необхідний тиск в мережах, а оператори Центрів обслуговування здійснюють консультації споживачів в телефонному режимі, дистанційно налагоджено роботу інших працівників компанії. Проводиться уся необхідна робота, щоб під час карантину компанія функціонувала.

"АТ "Чернівцігаз" поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, щоб у такий спосіб допомогти споживачам, пережити карантин. Також компанією запроваджено мораторій на обмеження газопостачання споживачам, які мають заборгованість. Однак, щоб не накопичувати борги, радимо клієнтам вчасно розрахуватися за надані послуги й використовувати для цього онлайн сервіси", - роз'яснює комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

За словами прес-служби, загалом за доставку газу боргують 87 тис. домогосподарств природного газу в області. Найбільша заборгованість у жителів м. Чернівці, Кіцманського та Сокирянського районів.

"Клієнти АТ "Чернівцігазу" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно. Закликаємо споживачів, сплачувати за послуги газопостачання вчасно, адже кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Для оплати послуг доставки в Особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-боті споживачі оперативно можуть завантажити та сплатити рахунки за газ", - йдеться у повідомленні.

Рівень розрахунків за доставку газу в березні в Кривому Розі зменшився на 14% "Дніпропетровськгаз Збут" спростив для клієнтів доступ в Особистий кабінет
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