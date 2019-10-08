"Черновцыгаз Сбыт": жители области купили более 1,5 млн куб. м газа по летней цене

Более тысячи клиентов "Черновцыгаз Сбыта" воспользовались объявленной акцией "Твоя Энергонезависимость" и запаслись газом на зиму по летней цене 5,99 гривен за один кубометр. В целом жители Черновицкой области закупили на отопительный период 1,5 млн куб. м газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В среднем один клиент, который воспользовался акционным предложением, заказал и оплатил 1,3 тыс. куб. м голубого топлива. А с 15 октября открывается новая возможность - клиенты смогут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возможность покупки газа на зиму по фиксированной акционной цене 5 995,53 гривен за 1000 куб. м потребители газа получили впервые. Эта цена была определена оптовым продавцом природного газа НАК "Нафтогаз Украины", который выступает гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него. По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя энергонезависимость" сократят расходы на газ в отопительный период до 25%.

По словам пресс-службы, 1159 буковинцев воспользовались такой акцией от НАК "Нафтогаз Украины" и приобрели 1548,9 тыс. куб. м. При этом 40% заявок на покупку газа оформленные онлайн с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua, а 60% - в Центрах обслуживания клиентов "Черновцыгаза".

"Участники акции имеют свободу выбора, как использовать приобретенный запас газа в отопительный период. Например, в месяц, когда акционная цена окажется выше цены ПСО, потребитель будет платить за потребленный газ по цене ПСО. При этом объем акционного газа в таком месяце не используется и переходит на следующий период. Если же акционная цена достигнет или окажется ниже цены ПСО, потребитель сможет выбрать выгодную для него цену. Покрыть потребленные кубометры за счет акционного газа или оплатить определенный им объем по цене ПСО - решать потребителю", - говорится в сообщении.

В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона и будут оплачиваться дополнительно по ежемесячным счетам.

"При выборе расчета по акционной цене потребителю необходимо оплатить только услуги по его доставке (распределению и транспортировке). Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" потребители смогут отслеживать в ежемесячном счете за использованное топливо, как онлайн в "Личном кабинете" на сайте 104.ua, так и при получении бумажного счета по почте. Также стоит напомнить, что потребителям, которые воспользовались акцией, необходимо обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа" - объясняет директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Прасковья.

Также в пресс-службе отметили, что если купленный резерв газа будет использован до 1 апреля 2020 года, потребители в дальнейшем будут платить за газ на общих условиях. Клиенты компании, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги.