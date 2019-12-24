"Черновцыгаз Сбыт": 78% потребителей области имеют долги за газ

За первый месяц отопительного сезона клиенты ООО "Черновцыгаз Сбыт" почти на 20 млн гривен увеличили неплатежи за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 декабря 2019 года, долг бытовых потребителей Черновицкой области составил 517,2 млн гривен, что на 3,5% больше, чем на 1 ноября текущего года. Всего за газ задолжали 183 тыс. потребителей голубого топлива области. Самая большая задолженность у жителей г. Черновцы – это 40% от общей суммы долга. Задолженность потребителей газа Новоселицкого и Вижницкого районов составляет 16% и 8% соответственно. По сравнению с прошлым годом, долги бытовых потребителей увеличились на 26,5%", - говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Черновцыгаз Сбыт" призывает вовремя платить за потребленный газ, поскольку должников компания обязана передать на отключение.

"У нас есть потребители, которые задолжали 142 тыс. гривен, 98 и 66 тыс. гривен. Газоснабжение потребителям отключено, а материалы переданы на принудительное взыскание. И, поскольку, до завершения года осталось менее двух недель, мы обращаемся к потребителям природного газа с просьбой погасить долги за полученные услуги. Чтобы не накапливать задолженность, советуем вовремя рассчитаться за потребленные объемы газа, ежемесячно передавать показания счетчика и контролировать состояние лицевого счета непосредственно через Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104 Mobile или же чат-бот 7104ua в мессенджере Viber", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

В пресс-службе также напомнили, что потребителям, которые нарушили срок оплаты по договору к задолженности будет начислена еще и пеня. "Получателям льгот и субсидий подчеркиваем, что имеющаяся просроченная задолженность может привести к потере помощи государства в части оплаты за услуги газоснабжения", - говорится в сообщении.