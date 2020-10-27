"Черновцыгаз" подготовил газораспределительную систему к отопительному сезону

В этом году АО "Черновцыгаз" направило 16,5 млн гривен на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения в осенне-зимний период. Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты, финансируются исключительно из средств, поступающих от буковинцев в виде платы за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В нынешнем году, особое внимание уделено модернизации изношенных сетей и оборудования газораспределительной системы. Больше газопроводов, протяженностью в 4,3 км, компания заменила в г. Черновцы, Вижницком, Кицманском и Сокирянском районах, где около 7% сетей являются изношенными. Также сотрудники компании модернизировали 8 ШГРП и комплексно обследовали 859 км подземных газопроводов области. По результатам обследований, выявили и устранили 57 мест повреждений изоляции", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, важно, чтобы в период наибольших нагрузок газовые сети работали четко и слаженно. Специалисты компании заботятся об этом в течение года и проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения.

"Начало отопительного периода – это время, когда запускаются котельные теплоснабжающих предприятий, включаются котлы и другое газосжигающее оборудование в домах. Чтобы обеспечить это нужны время и средства. Поэтому своевременная оплата за доставку газа нашим клиентам крайне важна для стабильной и надежной работы, особенно в период низких температур", - технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В пресс-службе отметили, что для бесперебойного прохождения отопительного сезона необходимо подготовить и внутридомовые сети. "Если балансодержатели или собственники не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с АО "Черновцыгаз" или другой специализированной организацией, которая имеет разрешение от Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что зимой такие потребители не останутся без газа", - говорится в сообщении.