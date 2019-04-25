"Черновцыгаз": объемы потребления газа в I квартале 2019 года уменьшились на 34,5%

Общий объем потребления газа в Черновицкой области за 1 квартал 2019 года составил 139 млн куб. м, что на 34,5% меньше, чем в 2018 году. В результате этого ПАО "Черновцыгаз" недополучило около 41 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,5 млн куб. м (7,7%), промышленность - на 0,6 млн куб. м (10,6%), населения - на 43,2 млн куб. м (42,5%), а теплоснабжающие предприятия - на 3 млн куб. м (15%).

"Если объемы газа падают, соответственно уменьшается количество средств, которые компания планировала направить на замену газовых сетей и индивидуальных счетчиков. Поскольку за распределение 1 кубометра газа наша компания получает всего 0,72 гривен из общей стоимости, такое резкое падение потребления существенно влияет на финансовое состояние компании", - отметил председатель Правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Также в пресс-службе отметили, что падение объемов распределения газа сказывается на финансовом состоянии ПАО "Черновцыгаз" и способности компании реализовывать мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой.

"Ситуацию с падением объемов осложняют еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на 01.04.2019 года задолженность бюджетных организаций составляет 333,3 тыс. гривен, промышленная сфера задолжала 151,5 тыс. гривен. Наибольшая задолженность у МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" - 9,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы.