"Черновцыгаз": финансирование работ по безопасности сетей остается недостаточным

По решению НКРЭКУ в тарифе на распределение "Черновцыгаза" для безопасности сетей предусмотрено 72 гривны в месяц на 1 км газопроводов. Даже после пересмотра тарифа на распределение, финансирование работ по безопасности сетей останется на уровне ниже необходимого.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Черновицкой области длина изношенных газопроводов составляет 425 км, что составляет 4,8 % общей протяженности сетей. По словам пресс-службы, на замену направляются утвержденные регулятором амортизационные отчисления в размере 12 млн гривен. включая материалы и работы. Такой же уровень финансирования предусматривался в течение всех предыдущих периодов. В целом, по подсчетам специалистов газораспределительные сети в Черновицкой области нуждаются в ежегодных инвестиций на уровне 50 млн гривен.

"В 2014 году минимальная заработная плата составляла 1218 гривен, а в 2020 - 4723 гривен. Таким образом, за последние 6 лет стоимость работ увеличилась минимум в 4 раза. Аналогичная ситуация и с курсом доллара, что не могло не сказываться на стоимости материалов и узлов. При всех описанных выше изменениях, только объем инвестиций остался стабильно неизменным", - объясняет технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыги.

"Черновцыгаз" обслуживает 8,8 тысяч км газораспределительных сетей, 594 ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. В пресс-службе отметили, что установленный тариф на распределение газа только на 65% в год покрывает расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей. При таком дефиците средств до конца 2020 года в Черновицкой области в аварийном состоянии окажутся 13 км газопроводов и 11 газорегуляторных пунктов.

"Несмотря на нехватку средств, в этом году, "Черновцыгаз" уже провел ремонт 35 ГРП, 48 ШГРП и приступил к замене 4,3 км изношенных газопроводов. Компания заменила 7 ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону. "Черновцыгаз" постоянно осуществляет технический осмотр и регулировка газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии", - говорится в сообщении.