"Черновцыгаз": долги за доставку газа могут быть взысканы по решению суда

АО "Черновцыгаз" намерено активизировать взыскании задолженности за доставку газа через суд. Компания будет обращаться в суд независимо от суммы долга.

В феврале задолженность бытовых потребителей Черновицкой области за доставку газа превысила 34,3 млн гривен. Больше всего задолжали потребители газа Черновицкого и Новоселицкого отделений -14,5 и 6,7 млн гривен соответственно.

"Если потребитель несколько месяцев не платит за услугу распределения природного газа, он имеет все шансы оплачивать счета в принудительном порядке. На первом этапе суд рассматривает дело по упрощенной форме, без судебного заседания и вызова сторон. На основе представленных документов, выносит решение – судебный приказ", - говорится в сообщении.

Если потребитель-должник не согласен с этим и отменяет решение, компания идет другим путем – обращается в суд в исковом порядке.

"Отмена судебного приказа не гарантирует, что потребитель избежит уплаты задолженности. Ведь, после этого, компания повторно обращается в суд, и как показывает практика, большинство решений в пользу компании", - поясняет коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

По словам пресс-службы, удовлетворения исковых требований компании предусматривает уплату долга и всех судебных расходов, которые возлагаются на должника. В 2021 году судебный сбор за выдачу приказа составляет 227 гривен, а в случае обращения с исковым заявлением, минимальная сумма составит 2270 гривен.

"Потеря субсидии, оплата юридических услуг и судебных расходов, исполнительского сбора, а в отдельных случаях – запрет выезда за границу – именно такие последствия ждут злостных должников компании", - продолжает Дмитрий Голубченко.

Также в пресс-службе добавили, что в случае несвоевременной оплаты задолженности после вынесения судебного решения, потребителю-должнику придется оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга.