"Чернівцігаз": борги за доставку газу можуть бути стягнуті за рішенням суду
АТ "Чернівцігаз" має намір активізувати стягнення заборгованості за доставку газу через суд. Компанія звертатиметься до суду незалежно від суми боргу.
Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".
У лютому заборгованість побутових споживачів Чернівецької області за доставку газу перевищила 34,3 млн гривень. Найбільше заборгували споживачі газу Чернівецького та Новоселицького відділень -14,5 та 6,7 млн гривень відповідно.
"Якщо споживач кілька місяців не сплачує за послугу розподілу природного газу, він має усі шанси сплачувати рахунки в примусовому порядку. На першому етапі суд розглядає справу за спрощеною формою, без судового засідання і виклику сторін. На основі поданих документів, виносить рішення – судовий наказ", - говорится в сообщении.
Якщо споживач-боржник не погоджується з цим та скасовує рішення, компанія йде іншим шляхом – звертається до суду в позовному порядку.
"Скасування судового наказу не гарантує, що споживач уникне сплати заборгованості. Адже, після цього, компанія повторно звертається до суду, і як показує практика, - більшість рішень на користь компанії", - пояснює комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.
За словами прес-служби, задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника. У 2021 році судовий збір за видачу наказу становить 227 гривень, а у разі звернення з позовною заявою, мінімальна сума складе 2270 гривень.
"Втрата субсидії, оплата юридичних послуг та судових витрат, виконавчого збору, а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон – саме такі наслідки чекають на злісних боржників компанії", - продовжує Дмитро Голубченко.
Також у прес-службі додали, що у випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу.