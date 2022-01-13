"Черновцыгаз" в 2021 году на замену счетчиков направил 14,5 млн гривен

В течение 2021 года специалисты АО "Черновцыгаз" сняли и передали на плановую периодическую поверку почти 21 тысячу бытовых счетчиков газа. За средства, заложенные в тариф за распределение газа, компания заменила 7 тысяч приборов учета, которые не прошли поверку.

"Счетчик - это сложный измерительный прибор, который изнашивается и подвергается воздействию со стороны внешних факторов. Коррозия корпуса, износ комплектующих и окончания срока эксплуатации – основные причины, по которым прибор учета газа является непригодным для использования. Несоответствие метрологическим характеристикам влияет на измерение потребленного объема газа и корректность расчетов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что поверка счетчиков, их ремонт и замена осуществляются АО "Черновцыгаз" за средства, предусмотренные в тарифе за распределение газа.

"За предыдущий год компания заменила 7,2 тысяч счетчиков бытовым потребителям газа, общей стоимостью 14,5 млн гривен. Количество счетчиков, как и финансирование, что идет на их приобретение, ежегодно утверждает государственный регулятор НКРЭКУ. В 2022 году компания планирует заменить более 6 тысяч бытовых счетчиков", - информирует главный метролог АО "Черновцыгаз" Сергей Ким.

Поверка счетчиков, кроме возможных дефектов, также показывает, или исключает случаи самовольного вмешательства в работу приборов.

"Так, в 2021 году было зафиксировано 94 таких вмешательств потребителями, которые, согласно действующему законодательству, обязаны заменить счетчик за свой счет, оплатить проведение экспертизы, демонтаж и установка прибора учета газа и оплатить штраф", - говорится в сообщении.