"Черновцыгаз": на 104.ua появились новые возможности управления лицевыми счетами

В ноябре 2015 года потребители природного газа Черновицкой области получили возможность управлять своим счетом онлайн с помощью личного кабинета на сайте 104.ua. За первый год работы к сервису присоединились 4 тысячи клиентов АО "Черновцыгаз", а на сегодня им пользуются почти 91 тысяча домовладений области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почти 50% клиентов АО "Черновцыгаз" управляют расчетами за газовые услуги с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua. Специалисты компании разработали новый интерфейс и добавили много удобных функций, которые значительно расширили функционал и облегчили интуитивное пользование платформой.

"За пять лет личный кабинет обновился и стал еще более удобным регистрация доступна по номеру телефона или е-mail, клиенты могут добавлять до 25 счетов к своей учетной записи, оплачивать услуги и управлять личными счетами в различных газовых компаниях независимо от их месторасположения", - отмечает начальник управления внешних коммуникаций АО "Черновцыгаз" Виктория Голодняк

По словам пресс-службы, интерфейс Личного кабинета адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, смартфон или планшет), а также операционные системы Android и iOS. На новой платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за услуги. В таком случае расчет по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

"Удобным дополнением является возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо лишь присоединить к своему счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично", - говорится в сообщении.