Черновцы попросили "Укрзализныцю" не прерывать сообщение с областью из-за карантина

Черновицкая облгосадминистрация не хочет остановки железнодорожного сообщения с областью в связи с "красной зоной" карантина. Из-за этого чиновники обратились в "Укрзализныцю".

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В облгосадминистрации предложили ввести режим спецперевозок для поездов из Черновцов в Киев, Львов и Одессу. Это, по мнению обласной комиссии по ТЭБ и ЧС, позволит не останавливать полностью сообщение с регионом из-за усиления ограничений.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области с 7 марта. Ограничения будут действовать до конца действия усиленного карантина в области.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковской области вернули жесткие ограничения, действовавшие во время локдауна. С 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области.