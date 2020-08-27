Черновцы и Ивано-Франковск попали в "красную зону" карантина: список

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны". В него попали два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Всего в "красную зону" попали населенные пункты в пяти областях:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя; Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что в СНБО готовятся к существенному росту заболеваний коронавирусом к концу октября, количество больных может вырости до 360 тысяч.

Также главный санврач Виктор Ляшко отмечал, что Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19.