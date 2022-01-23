Под Черновцами неизвестный выстрелил в пограничника: солдат в тяжелом состоянии

По данным спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи.

"Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена ​​первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован", - сказал спикер пограничного отряда.

По словам Бровко, пострадавший находится в сознании. Медики информировали, что состояние здоровья солдата тяжелое.

"Об этом инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. По этому факту проводится служебное расследование. Из Киева немедленно также прибыли врачи из медицинского центра ведомства", - добавил Бровко.