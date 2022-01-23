UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Черновцами неизвестный выстрелил в пограничника: солдат в тяжелом состоянии

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 23 января в Черновицкой области солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на molbuk.ua.

По данным спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи.

"Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена ​​первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован", - сказал спикер пограничного отряда.

По словам Бровко, пострадавший находится в сознании. Медики информировали, что состояние здоровья солдата тяжелое.

"Об этом инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. По этому факту проводится служебное расследование. Из Киева немедленно также прибыли врачи из медицинского центра ведомства", - добавил Бровко.

Напомним, в Одессе на улице Инглези в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область