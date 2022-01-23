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Под Черновцами неизвестный выстрелил в пограничника: солдат в тяжелом состоянии

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Черновицкая область, Воскресенье 23 января 2022 15:30
Под Черновцами неизвестный выстрелил в пограничника: солдат в тяжелом состоянии Фото: под Черновцами пограничник получил пулевое ранение (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 23 января в Черновицкой области солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на molbuk.ua.

По данным спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи.

"Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена ​​первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован", - сказал спикер пограничного отряда.

По словам Бровко, пострадавший находится в сознании. Медики информировали, что состояние здоровья солдата тяжелое.

"Об этом инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. По этому факту проводится служебное расследование. Из Киева немедленно также прибыли врачи из медицинского центра ведомства", - добавил Бровко.

Напомним, в Одессе на улице Инглези в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь.

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Черновицкая область
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