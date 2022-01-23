Під Чернівцями невідомий вистрілив у прикордонника: солдат у тяжкому стані

У ніч на 23 січня у Чернівецькій області солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення у груди. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на molbuk.ua.

За даними спікера Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, наразі невідомо, що стало причиною поранення. Солдат сам повідомив про інцидент, заявивши, що потребує медичної допомоги. "Складом сусіднього прикордонного наряду було надано первинну медичну допомогу. Згодом прикордонник був госпіталізований", - сказав спікер прикордонного загону. За словами Бровка, потерпілий притомний. Медики інформували, що стан здоров'я солдата важкий. "Про цей інцидент поінформовано співробітників правоохоронних органів. За цим фактом проводиться службове розслідування. З Києва негайно також прибули лікарі з медичного центру відомства", - додав Бровко.