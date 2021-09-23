В Черновцах загорелась мебельная фабрика
Мебельная фабрика загорелась в Черновцах. На размещенных в соцсетях кадрах видно столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над крышей предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".
По данным издания, пожар вспыхнул в одном из цехов мебельной фабрике "Такабо". На место уже прибыли пожарные расчеты. Данных о площади возгорания, жертвам и пострадавших не приводятся.
На опубликованных очевидцами кадрам с места происшествия видно пламя и черные дым над одним из помещений фабрики.
Пожежа в Чернівцях: горить меблева фабрика на Дріжджзаводі
На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021
Пожежа в Чернівцях: на Дріжджзаводі горить меблева фабрика
На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021