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В Черновцах загорелась мебельная фабрика

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Черновцы, Четверг 23 сентября 2021 20:09
В Черновцах загорелась мебельная фабрика Фото: в Черновцах загорелась мебельная фабрика (скриншот из видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мебельная фабрика загорелась в Черновцах. На размещенных в соцсетях кадрах видно столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над крышей предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".

По данным издания, пожар вспыхнул в одном из цехов мебельной фабрике "Такабо". На место уже прибыли пожарные расчеты. Данных о площади возгорания, жертвам и пострадавших не приводятся.

На опубликованных очевидцами кадрам с места происшествия видно пламя и черные дым над одним из помещений фабрики.

Пожежа в Чернівцях: горить меблева фабрика на Дріжджзаводі

На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.

Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021
Пожежа в Чернівцях: на Дріжджзаводі горить меблева фабрика

На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.

Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021

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