ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівцях загорілася меблева фабрика

Новость на русском →
Чернівці, Четвер 23 вересня 2021 20:09
У Чернівцях загорілася меблева фабрика Фото: в Чернівцях загорілася меблева фабрика (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Меблева фабрика загорілася в Чернівцях. На розміщених у соцмережах кадрах видно стовп чорного диму, який піднімається на десятки метрів над дахом підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець".

За даними видання, пожежа спалахнула в одному з цехів меблевій фабриці "Такабо". На місце вже прибули пожежні розрахунки. Даних про площу загоряння, жертвам і постраждалих не наводяться.

На опублікованих очевидцями кадрам з місця події видно полум'я і чорні дим над одним з приміщень фабрики.

Пожежа в Чернівцях: горить меблева фабрика на Дріжджзаводі

На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.

Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021
Пожежа в Чернівцях: на Дріжджзаводі горить меблева фабрика

На вулиці Хотинській горить приміщення меблевої фабрики. На місце пригоди виїхали рятувальники ДСНС. Усі деталі тут: https://bit.ly/3o2kfzW Відео: телеграм-канал ХЧ.

Posted by Молодий Буковинець on Thursday, September 23, 2021

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці Пожежа
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки