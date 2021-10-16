В Черновцах во время движения обстреляли машину, ранены два человека

Установлено, что на одной из улиц Черновцов неизвестные выстрелили несколько раз по машине во время движения, где находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка.

В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

После чего правоохранителям удалось установить одного из злоумышленников - им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина был задержан, сейчас он находится в СИЗО.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц), и сообщили задержанному о подозрении.

Сегодня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: в Черновцах во время движения обстреляли машину (cv.npu.gov.ua)