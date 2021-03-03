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В Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА. Требуют ослабить карантин

Новина українською → Черновцы, Среда 03 марта 2021 11:55
В Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА. Требуют ослабить карантин Фото: прести в Черновцах (pogliad.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня в Черновцах под зданием областной государственной администрации на анонсированный пикет собрались предприниматели. Они требуют ослабить введенные жесткие карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает "Погляд".

Как сообщается, сейчас на акции протеста собрались около 30 человек.

По информации местного издания АСС люди, в частности, подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором говорится об отстаивание конституционного права на труд.

Отметим, в Украине Черновицкая область попала в "красную" зону карантина. Таким образом, в области запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, предприниматели в Черновцах уже выходили на акцию против карантина 1 марта. Они призвали вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные карантинными ограничениями.

Также РБК-Украина сообщало, что в стране еще 9 регионов находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса.

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