ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА. Вимагають послабити карантин

Новость на русском → Чернівці, Середа 03 березня 2021 11:55
У Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА. Вимагають послабити карантин Фото: прести у Чернівцях (pogliad.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні у Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації на анонсований пікет зібралися підприємці. Вони вимагають послабити введені жорсткі карантинні обмеження у регіоні.

Про це повідомляє "Погляд".

Як повідомляється, наразі на акції протесту зібралися близько 30 осіб.

За інформацією місцевого видання АСС, люди, зокрема, підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергію Осачуку та голови Чернівецької обласної ради Олексію Бойко, у якому йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

Зазначимо, в Україні Чернівецька область потрапила в "червону" зону карантину. Таким чином, в області заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, підприємці у Чернівцях вже виходили на акцію проти карантину 1 березня. Вони закликали винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду з вимогою компенсувати підприємцям збитки, завдані карантинними обмеженнями.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні ще 9 регіонів знаходяться у зоні ризику через поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство протест
NEWS
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК