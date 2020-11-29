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В Черновцах открыли два дела в связи с нарушениями во время выборов мэра

Черновцы, Воскресенье 29 ноября 2020 19:43
В Черновцах открыли два дела в связи с нарушениями во время выборов мэра
Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Черновцах полиция открыла два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра. Уголовные дела связаны с нарушениями членами избирательных комиссий.

Об этом сообщает Национальная полиция в Черновицкой области.

На одном из участков члены избирательной комиссии подписали протокол о подсчете голосов задолго до определения результатов выборов. Полиция открыла дело по ч.4 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей).

Еще одно производство открыто по факту выдачи членом избиркома двух бюллетеней одному человеку. Эти действия расследуются по ч.3 статьи 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, голосования избирателем более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня).

Также полиция проверяет еще семь сообщений о нарушениях и позже примет по ним решения.

Напомним, по данным ОПОРЫ, явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 16:00 составляет 17,54%.

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

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