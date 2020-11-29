ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чернівцях відкрили дві справи у зв'язку з порушеннями під час виборів мера

Чернівці, Неділя 29 листопада 2020 19:43
У Чернівцях відкрили дві справи у зв'язку з порушеннями під час виборів мера
Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Чернівцях поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом порушень під час другого туру виборів мера. Кримінальні справи пов'язані з порушеннями членами виборчих комісій.

Про це повідомляє Національна поліція в Чернівецькій області.

На одній з дільниць члени виборчої комісії підписали протокол про підрахунок голосів задовго до визначення результатів виборів. Поліція відкрила справу за ч.4 статті 158-3 Кримінального кодексу України (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, виборчої урни, списку виборців).

Ще одне провадження відкрито за фактом видачі членом виборчкому двох бюлетенів одній людині. Ці дії розслідуються за ч. 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня).

Також поліція перевіряє ще сім повідомлень про порушення і пізніше прийме рішення щодо них.

Нагадаємо, за даними ОПОРИ, явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 16:00 становить 17,54%.

Сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови борються Роман Климчук Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Місцеві вибори

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся