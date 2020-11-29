У Чернівцях відкрили дві справи у зв'язку з порушеннями під час виборів мера

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

У Чернівцях поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом порушень під час другого туру виборів мера. Кримінальні справи пов'язані з порушеннями членами виборчих комісій.

Про це повідомляє Національна поліція в Чернівецькій області.

На одній з дільниць члени виборчої комісії підписали протокол про підрахунок голосів задовго до визначення результатів виборів. Поліція відкрила справу за ч.4 статті 158-3 Кримінального кодексу України (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, виборчої урни, списку виборців).

Ще одне провадження відкрито за фактом видачі членом виборчкому двох бюлетенів одній людині. Ці дії розслідуються за ч. 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня).

Також поліція перевіряє ще сім повідомлень про порушення і пізніше прийме рішення щодо них.

Нагадаємо, за даними ОПОРИ, явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 16:00 становить 17,54%.

Сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови борються Роман Климчук Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.