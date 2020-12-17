В Черновцах эвакуировали ОГА. Ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о минировании здания Черновицкой областной государственной администрации. На время проверки всех людей эвакуировали из здания ОГА.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Как рассказали в полиции, о минировании здания сообщил сегодня анонимный заявитель. На место сразу же выехали правоохранители и аварийные службы.

"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в полиции.

Напомним, во вторник в Киеве заминировали центральные станции метро. Проверка станций длилась более 5 часов. В результате взрывчатку на станциях метро не обнаружили.

Как писало РБК-Украина, в тот же день в Киеве проверяли информацию о массовом минировании ТРЦ и других объектов. В частности, проверяли минирование здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.