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Черновицкую область ждет "оранжевая" зона карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

После возвращения адаптивного карантина Черновицкая область имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону. В регионе растет уровень заболеваемости на коронавирус.

Об этом в эфире Радио 10 сказала заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

По словам Гусак, сегодняшние показатели заболеваемости свидетельствуют о том, что область окажется в "оранжевой" зоне карантина.

"Мы понимаем, что показатели будут оцениваться накануне для того, чтобы иметь возможность правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемиологической опасности. Единственное, что мы точно знаем, что за теми показателями, которые есть сейчас, наш регион попадет в "оранжевую" зону", - сказала она.

В четверг, 18 февраля, в Черновицкой области подтвердили более 450 новых случаев заболевания на COVID-19. За прошедшие сутки болезнь унесла 5 жизней.

Напомним, в среду глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом.

На следующий день власти Черновцов решили перевести все школы на дистанционное обучение. В то же время детские сады продолжают работать.

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Новости Украины Черновицкая областьКарантинКоронавирус
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