Черновицкую область назвали самым экологически чистым регионом

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В области нет крупных промышленных комплексов

Новый бизнес, зашедший в регионы, способствует улучшению экологической ситуации области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экологический рейтинг, опубликованный в журнале "Фокус".

На первом месте рейтинга остается Черновицкая область. "Здесь нет таких крупных промышленных комплексов, как на востоке страны, и в числе главных загрязнителей окружающей среды числятся лишь несколько предприятий: черновицкий водоканал, местный жиркомбинат, кирпичный и бетонный заводы", - говорится в сообщение.

В итоге, общий бал Черновицкой области – 53,5, выбросы загрязняющих веществ – 0.4 т/кв. км, а ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов – 73,3 года.

Следующие 5 мест в рейтинге – Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская области.

На дне рейтинга – промышленные кластеры Украины - Донецкая и Днепропетровская области. В Донецкой области, к слову, выбросы составляют 29,6 тонны на квадратный километр, что в 74 раза больше, чем в Черновицкой. А в Днепропетровской области ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов – 70,2 года, что на 3 года меньше, чем в самом чистом регионе Украины.

По сравнению с предыдущим рейтингом, сразу несколько регионов улучшили свои позиции. Речь идет об Ивано-Франковской, Харьковской и Сумской областях.

Так, улучшение ситуации в Сумской области произошло "благодаря тренду сокращения выбросов промышленностью, чему способствует новый бизнес, развивающийся на площадях шосткинской "Свемы", ныне превращённой в индустриальный парк".

"К примеру, компания "Фармак" инвестировала 40 млн долларов в строительство в Шостке ультрасовременного завода по производству активных фармацевтических ингредиентов, оснащённого современными системами очистки воздуха и воды", - говорится в исследовании.

По сравнению с прошлым рейтингом, ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов в Сумской области выросла на 6 месяцев, и сейчас составляет 71,7 года.