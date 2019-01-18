Чернівецьку область назвали найбільш екологічно чистим регіоном

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В області немає великих промислових комплексів

Новий бізнес, який зайшов в регіони, сприяє поліпшенню екологічної ситуації області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екологічний рейтинг, опублікований в журналі "Фокус".

На першому місці рейтингу залишається Чернівецька область. "Тут немає таких великих промислових комплексів, як на сході країни, і в числі головних забруднювачів навколишнього середовища є лише кілька підприємств: чернівецький водоканал, місцевий комбінат, цегельний і бетонний заводи", - йдеться у повідомлення.

У підсумку, загальний бал Чернівецької області – 53,5, викиди забруднюючих речовин – 0.4 т/кв. км, а очікувана тривалість життя для обох статей – 73,3 року.

Наступні 5 місць у рейтингу – Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська, Волинська області.

На дні рейтингу – промислові кластери України - Донецька і Дніпропетровська області. У Донецькій області, до речі, викиди становлять 29,6 тонни на квадратний кілометр, що в 74 рази більше, ніж у Чернівецькій. А в Дніпропетровській області очікувана тривалість життя для обох статей – 70,2 року, що на 3 роки менше, ніж у самому чистому регіоні України.

У порівнянні з попереднім рейтингом, відразу декілька регіонів покращили свої позиції. Мова йде про Івано-Франківську, Харківську і Сумську області.

Так, поліпшення ситуації в Сумській області сталося "завдяки тренду скорочення викидів промисловістю, чому сприяє новий бізнес, що розвивається на площах шосткинської "Свеми", нині перетвореного в індустріальний парк".

"Наприклад, компанія "Фармак" інвестувала 40 млн доларів у будівництво в Шостці ультрасучасного заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, оснащеного сучасними системами очищення повітря і води", - йдеться в дослідженні.

У порівнянні з минулим рейтингом, очікувана тривалість життя для обох статей в Сумській області зросла на 6 місяців, і зараз становить 71,7 року.