В Черновицкую область из Европы вернулись 1,5, тыс. человек

На территории Черновицкой области находится 1,5 тысячи человек, которые в течение последних двух недель вернулись из стран, где активно распространялся коронавирус. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Осачук отметил, что поручение Черновицкой ОГА выполнили все, за исключением города Черновцы.

"Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы... Сегодня мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано 1,5 тысячи людей, подпадающих под указанную категорию", - рассказал он.

Напомним, в Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за возможности заражения коронавирусом.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 10 (1 летальный). Также подтверждены заболевания в Житомирской - 1 (летальный), Киевской - 2, Донецкой - 1 областях и 2 случая в Киеве.