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В Черновицкой области выпал снег

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Черновицкая область, Четверг 23 сентября 2021 11:28
В Черновицкой области выпал снег Фото: снег в районе радиолокационной станции "Памир" (facebook.com/pages/РЛС_Памір)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 23 сентября, в Черновицкой области выпал снег. Фото первого снега в горных районах Буковины публикуют в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черновицкий проминь".

Сообщается, что снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".

В горах сніги ,в наших горах вже ранні сніги.22.09.2021р.Краса що зачаровує.

Posted by Міка Слусаряк on Wednesday, September 22, 2021

Напомним, сегодня в Украине ожидается резкое похолодание, в частности, по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3.

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