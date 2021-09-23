В Черновицкой области выпал снег
Фото: снег в районе радиолокационной станции "Памир" (facebook.com/pages/РЛС_Памір)
Сегодня, 23 сентября, в Черновицкой области выпал снег. Фото первого снега в горных районах Буковины публикуют в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черновицкий проминь".
Сообщается, что снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".
В горах сніги ,в наших горах вже ранні сніги.22.09.2021р.Краса що зачаровує.Posted by Міка Слусаряк on Wednesday, September 22, 2021
Напомним, сегодня в Украине ожидается резкое похолодание, в частности, по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3.