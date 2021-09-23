ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівецькій області випав сніг

Новость на русском →
Чернівецька область, Четвер 23 вересня 2021 11:28
У Чернівецькій області випав сніг Фото: сніг в районі радіолокаційної станції "Памір" (facebook.com/pages/РЛС_Памір)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 23 вересня, у Чернівецькій області випав сніг. Фото першого снігу в гірських районах Буковини публікують у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернівецький промінь".

Повідомляється, що сніг випав на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована занедбана радіолокаційна станція радянської ППО - "Памір".

В горах сніги, в наших горах вже ранні сніги.22.09.2021 р. Краса що зачаровує.

Posted by Міка Слусаряк on Wednesday, September 22, 2021

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується різке похолодання, зокрема, по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Черновицкая область Снігопад
NEWS
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
DAILY
Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського