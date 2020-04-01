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В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:09
В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Согласно с тестом обращения областной комиссии, это означает запрет пассажирского движения

Согласно решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Согласно тесту обращение областной комиссии, это означает запрет пассажирского движения. Позволят лишь движение грузового транспорта.

"Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезд", - написал Осачук.

Он пообещал рассказать детали позже.

Отметим, по утренними данным Минздрава в Черновицкой области 104 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее в Черновицкой ОГА выступила за введение ограничений на въезд и выезд в области для противодействия распространению коронавируса.

Отметим, ограничения на въезд были введены в Хмельницком. На въездах в город также установят блокпосты, на которых медработники будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.

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