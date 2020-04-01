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У Чернівецькій області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:09
У Чернівецькій області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду
Іллюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Згідно з тестом звернення обласної комісії, це означає заборону пасажирського руху

Згідно рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, у Чернівецькій області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду через коронавірус. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з тестом звернення обласної комісії, це означає заборону пасажирського руху. Дозволять лише рух вантажного транспорту.

"Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзд", - написав Осачук.

Він пообіцяв розповісти деталі згодом.

Зазначимо, за ранковими даними МОЗ у Чернівецькій області 104 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Раніше Чернівецька ОДА виступила за введення обмежень на в'їзд та виїзд в області для протидії поширенню коронавірусу.

Зазначимо, обмеження на в'їзд були введені у Хмельницькому. На вїздах до міста також встановлять блокпости, на яких медпрацівники будуть проводити температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів.

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