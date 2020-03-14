В Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию

В Черновицкой области начиная с субботы, 14 марта, введено чрезвычайную ситуацию на всей территории области в целях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Как сообщил глава ОГА, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта - ред.) дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", - отметил Осадчук.

В связи с чрезвычайной ситуацией в области будут действовать ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.

"Мы ограничиваем режим работы, то есть, закрываем работу всех без исключения рынков за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные - строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей", - добавил он.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса. Жертвой стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась в Украину из Польши. Всего в стране официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Также сообщалось, что с 12 марта в Украине был введен карантин во всех областях. Он продлится до 3 апреля. При этом запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.