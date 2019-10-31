В Черновицкой области увеличивается количество пользователей газом

В Черновицкой области с начала года новыми клиентами ООО "Черновцыгаз Сбыт" стали почти 600 буковинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За 9 месяцев 2019 года еще 536 жители Черновицкой области выбрали своим поставщиком ООО "Черновцыгаз Сбыт". Сейчас общее количество бытовых потребителей газа Черновицкой области составляет более 233,2 тыс., львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области.

"Среди всех видов топлива буковинцы все же отдают предпочтение природному газу как доступному и экологичному энергоносителю. Сейчас большая часть поставок газа "Черновцыгаз Сбыта" приходится на бытовых потребителей. Эта категория является наиболее затратной, ведь требует значительных финансовых и человеческих ресурсов", - отмечает директор "Черновцыгаз Сбыта" Екатерина Параска.

По словам пресс-службы, активнее всего количество клиентов "Черновцыгаз Сбыта" растет в областном центре и в Новоселицком районе. "Большинство новых подключений к газовой сети проведено в Черновцах – 409 горожан получили доступ к энергоносителю. Такое увеличение связано с завершением строительства новых домов. Во всех остальных районах области зарегистрировано всего до десятка новых пользователей газа", - говорится в сообщении.