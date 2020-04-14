В Черновицкой области семь пациентов подключены к ИВЛ

В Черновицкой области в реанимационных отделениях находятся 30 пациентов в тяжелом состоянии в связи с коронавирусом, 7 из них подключены к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что по состоянию на 14 апреля в медицинских учреждениях Черновицкой области находится 294 человека с COVID-19 или с подозрением на заболевание.

"В реанимации больницы есть 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - семь", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за прошлые сутки выявили 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 3372.

При этом в Черновицкой области было выявлено самое большое количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 9 утра в области было лабораторно подтверждено заболевание 546 человек, 21 из которых выздоровел.

Также сообщалось, что за сутки в Украине умерли 5 человек с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 стали 98 украинцев.