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В Черновицкой области разоблачили хищения на ликвидации последствий наводнения

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Черновицкая область, Пятница 27 августа 2021 18:58
В Черновицкой области разоблачили хищения на ликвидации последствий наводнения Фото: хищение госсредств разоблачили в Черновицкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновицкой области правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств на ликвидации последствий масштабного наводнения, которое произошло в 2020 году. В организации схемы хищения подозревают чиновника и подрядчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, подрядчик и чиновники одного из сельских советов Черновицкой области заключили договор о ремонте поврежденной дороги на более 5,5 млн гривен. Однако подрядчик не выполнил работы в полном объеме, что позволило присвоить 1,3 млн гривен.

Правоохранители сообщили подозрение подрядчику и должностному лицу, который осуществлял технический надзор за выполнением работ. Сейчас устанавливаются все причастные к сделке лица.

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Черновицкая область Хищение средств Служба безопасности Украины
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