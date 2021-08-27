ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівецькій області викрили розкрадання на ліквідації наслідків повені

Новость на русском →
Чернівецька область, П'ятниця 27 серпня 2021 18:58
У Чернівецькій області викрили розкрадання на ліквідації наслідків повені Фото: розкрадання держкоштів викрили у Чернівецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів на ліквідації наслідків масштабної повені, яка сталася у 2020 році. В організації схеми розкрадання підозрюють посадовця та підрядника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, підрядник та посадовці однієї з сільських рад Чернівецької області уклали договір про ремонт пошкодженої дороги на понад 5,5 млн гривень. Однак підрядник не виконав роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити 1,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили підозру підряднику та посадовцю, який здійснював технічний нагляд за виконанням робіт. Наразі встановлюються всі причетні до оборудки особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область Розкрадання коштів Служба безпеки України
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес