У Чернівецькій області викрили розкрадання на ліквідації наслідків повені

У Чернівецькій області правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів на ліквідації наслідків масштабної повені, яка сталася у 2020 році. В організації схеми розкрадання підозрюють посадовця та підрядника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними СБУ, підрядник та посадовці однієї з сільських рад Чернівецької області уклали договір про ремонт пошкодженої дороги на понад 5,5 млн гривень. Однак підрядник не виконав роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити 1,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили підозру підряднику та посадовцю, який здійснював технічний нагляд за виконанням робіт. Наразі встановлюються всі причетні до оборудки особи.