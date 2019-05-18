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В Черновицкой области пытались захватить храм

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 21:01
В Черновицкой области пытались захватить храм
Фото: место происшествия (cv.npu.gov.ua)

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента

В Черновицкой области в селе Товтры полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры", - говорится в сообщении.

Напомним,  в полиции сообщали, что в Виннице при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 50 человек. Пресс-служба полиции отметила, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки. 

Позже в прокуратуре сообщили, что участникам рейдерского захвата на территории предприятия "Винницкий консервный завод" составлено и подписано сообщение о подозрении.

Участникам захвата завода в Виннице сообщили о подозрении В Черновицкой обл. правоохранители изъяли свыше 20 тонн контрабандного спирта
Новости Украины захватЧерновицкая область
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