В Черновицкой области пытались захватить храм

Фото: место происшествия (cv.npu.gov.ua)

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента

В Черновицкой области в селе Товтры полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции сообщали, что в Виннице при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 50 человек. Пресс-служба полиции отметила, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Позже в прокуратуре сообщили, что участникам рейдерского захвата на территории предприятия "Винницкий консервный завод" составлено и подписано сообщение о подозрении.