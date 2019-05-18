У Чернівецькій області намагалися захопити храм

Фото: місце події (cv.npu.gov.ua)

Поліція встановлює обставини інциденту

У Чернівецькій області в селі Товтри поліція встановлює обставини інциденту на території церкви, оскільки їм надійшла інформація про спробу захоплення храму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що представники ПЦУ, отримавши документи, що надають право на використання майна, намагаються захопити храм.

"На місці події слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції здійснює перевірку законності про зміну організаційно-канонічної підпорядкованості релігійної організації села Товтри", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в поліції повідомляли, що у Вінниці при спробі рейдерського захоплення підприємства затримали 50 осіб. Прес-служба поліції зазначила, що кілька сотень молодих людей увірвалися на територію підприємства і витіснили охорону. У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки.

Пізніше в прокуратурі повідомили, що учасникам рейдерського захоплення на території підприємства "Вінницький консервний завод" складено і підписано повідомлення про підозру.