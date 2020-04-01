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В Черновицкой области пятеро людей находятся на неинвазивной вентиляции легких

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 15:36
В Черновицкой области пятеро людей находятся на неинвазивной вентиляции легких
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в больницах Черновицкой области 80 человек

В медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 1 апреля находится 80 пациентов, больных коронавирусом или же с подозрением на него, пятеро человек находятся на неинвазивной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, больше всего больных в областной клинической больнице, областной детской больнице, Черновицкой городской больнице №1.

"Также по состоянию на утро 1 апреля 52 буковинцев с подозрением на COVID-19 получили первый отрицательный результат теста", - добавили в пресс-службе.

Отметим, по состоянию на утро 1 апреля в Украине официально подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 120 были обнаружены за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 17 человек, еще 10 пациентов выздоровели.

Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не раньше 15 мая.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

Напомним, в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

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