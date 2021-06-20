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У Чернівецькій області через негоду підтоплено вже понад 10 населених пунктів

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Чернівецька область, Неділя 20 червня 2021 18:59
У Чернівецькій області через негоду підтоплено вже понад 10 населених пунктів Фото: у Чернівецькій області підтоплено понад 10 населених пунктів (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води в річках регіону. В результаті негоди в регіоні підтоплено вже 14 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

"В результаті проливних дощів підтоплені села вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці,Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.

Через паводок підтоплені десятки домогосподарств і розмиті шляхи до населених пунктів. У селах, які постраждали від негоди, працюють рятувальники.

Увага Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці,...

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Sunday, June 20, 2021

Нагадаємо, в результаті негоди в чотирьох областях України знеструмлено 57 населених пунктів, а в двох містах підтоплені десятки будинків і господарств.

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