В Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам самодельный COVID-сертификат

В Черновицкой области правоохранители уличили мужчину в подделке COVID-сертификатов. Правонарушитель предъявил пограничникам документ, который изготовил сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

"Фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации", - рассказали в полиции.

Поддельный COVID-сертификат 56-летний мужчина хотел использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Подделку он изготовил не только себе, но и жене.

Сейчас ему объявлено о подозрении по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование еще продолжается.