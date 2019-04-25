В Черновицкой области после монетизации выросла задолженность за газ

На 1 апреля 2019 года долг потребителей газа Черновицкой области составил 701,9 млн гривен. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас почти 40% субсидиантов не рассчитались за газ. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыт".

Отмечается, что среди клиентов "Черновцыгаз Сбыт" количество должников-субсидиантов по состоянию на 1 марта 2019 года составила 34 815 человек, а по состоянию на 1 апреля увеличилась до 37 162 человек. Также по словам пресс-службы, количество субсидиантов, которые имели переплату по состоянию на 1 марта 2019 года составила 17 462 человек, а по состоянию на 1 апреля– 15 115 человек, то есть уменьшение составляет 13,5%.

"Проведенный нами анализ оплат субсидиантов за потребленный газ показывает, что 59,8% субсидиантов, которые получили государственную помощь денежными средствами, провели расчеты в полном объеме. И около 40% субсидиантов не рассчитались за голубое топливо, а использовали средства фактически на другие нужды. Это в значительной степени повлияло на рост неплатежей", - отметил директор "Черновцыгаз Сбыта" Владимир Ляшенко.

Также в компании отметили, что в соответствии с положениями приведенного выше законодательства, наличие просроченной задолженности только за один месяц избавит потребителей дальнейшего получения государственной помощи. Если по состоянию на 1 мая (в период когда происходит переназначение населению субсидий на новый срок) в соответствующего домохозяйства будет существовать задолженность, органы соцзащиты будут назначать государственную помощь.

"Сейчас субсидиантам, которые получают монетизированную субсидию, необходимо оплачивать полностью всю сумму, указанную в счете за газ. Кроме того, оплату необходимо осуществлять в течение 5 дней после получения платежки, при пользовании или книжкой – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и не допускать задолженности", - говорится в сообщении.