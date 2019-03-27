В Черновицкой области изъяли одну из крупнейших партий контрабандных сигарет

В Черновицкой области пограничники разоблачили возможно одну из крупнейших партий контрабандных табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что большую партию табачных изделий, которая может оказаться одной из крупнейших, разоблачили пограничники в Черновицкой области. Сигареты пытались переправить в Румынию двумя фурами Volvo.

В ГПСУ отметили, что грузовики пересекали границу через пункт "Порубное" с разницей в несколько часов. Руководили ими граждане Украины 1985 и 1974 годов рождения. По документам водители везли уголь из твердолиственных пород древесины, а во время проверки среди груза нашли скрытые табачные изделия.

Напомним, ранее ранее ГПСУ на Закарпатье и Буковине разоблачила две попытки перемещения табачных изделий в Румынию.

Добавим, в Одесской области обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Пограничники вместе с работниками Службы безопасности Украины и фискальной службы остановили автомобиль, во время осмотра транспортного средства было выявлено 136 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства.