ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких 

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 15:45
В Черновицкой области 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких 
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

Всего в реанимации из-за коронавируса находится 21 человек 

В Черновицкой области 5 человек с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, всего в реанимациях области находится 21 человек из-за коронавируса, из них у 9 подтвержден диагноз COVID-19:

  • В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится 6 пациентов. Один из них - в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще пятеро больных - на кислородной дотации. Коронавирус подтвержден только у одного из этих больных.
  • В Черновицкой городской больнице №1 четверо больных - в реанимации. Один из них с диагностированным COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У остальных коронавирус еще не подтверждено.
  • Пациентку в тяжелом состоянии в реанимации Новоселицкого центральной районной больницы утром подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
  • В Сторожинецкой центральной районной больнице трое больных на кислородной поддержке. Коронавирус подтвержден у одного из них.
  • ️В Хотинской центральной районной больнице двое пациенток с COVID-19 в реанимации. Одна имеет двустороннюю пневмонию и подключена к аппарату ИВЛ. Другая - на кислородной поддержке, однако никаких признаков респираторного заболевания у женщины нет, ее состояние тяжелое из-за инсульта.
  • ️Шестерым пациентам оказывают помощь в областной клинической больнице. У троих уже диагностирован коронавирус, у остальных - подозрение. На искусственной вентиляции легких один больной, пятеро - на кислородной поддержке.
  • ️В областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он под наблюдением медиков. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек.

Добавим, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

В Киевской области зафиксирован еще один случай COVID-19 В США провели испытания вакцины от коронавируса на мышах
Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь