В Черновицкой области 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в реанимации из-за коронавируса находится 21 человек

В Черновицкой области 5 человек с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, всего в реанимациях области находится 21 человек из-за коронавируса, из них у 9 подтвержден диагноз COVID-19:

В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится 6 пациентов. Один из них - в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще пятеро больных - на кислородной дотации. Коронавирус подтвержден только у одного из этих больных.

В Черновицкой городской больнице №1 четверо больных - в реанимации. Один из них с диагностированным COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У остальных коронавирус еще не подтверждено.

Пациентку в тяжелом состоянии в реанимации Новоселицкого центральной районной больницы утром подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Сторожинецкой центральной районной больнице трое больных на кислородной поддержке. Коронавирус подтвержден у одного из них.

️В Хотинской центральной районной больнице двое пациенток с COVID-19 в реанимации. Одна имеет двустороннюю пневмонию и подключена к аппарату ИВЛ. Другая - на кислородной поддержке, однако никаких признаков респираторного заболевания у женщины нет, ее состояние тяжелое из-за инсульта.

️Шестерым пациентам оказывают помощь в областной клинической больнице. У троих уже диагностирован коронавирус, у остальных - подозрение. На искусственной вентиляции легких один больной, пятеро - на кислородной поддержке.

️В областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он под наблюдением медиков. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек.

Добавим, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.