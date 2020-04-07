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У Чернівецькій області 5 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:45
У Чернівецькій області 5 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в реанімації коронавіруса перебуває 21 людина

У Чернівецькій області 5 осіб з підтвердженим захворюванням або підозрою на коронавірус COVID-19 знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, всього в реанімаціях області перебуває 21 людина з-за коронавіруса, з них у 9 підтверджений діагноз COVID-19:

  • В реанімації Глибоцької центральної районної лікарні знаходиться 6 пацієнтів. Один з них - у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Ще п'ятеро хворих - на кисневої дотації. Коронавірус підтверджений тільки у одного з цих хворих.
  • У Чернівецькій міській лікарні №1 четверо хворих - в реанімації. Один з них з діагностованим COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легенів. У решти коронавірус ще не підтверджено.
  • Пацієнтку в важкому стані в реанімації Новоселицької центральної районної лікарні зранку підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
  • В Сторожинецькій центральній районній лікарні троє хворих на кисневої підтримки. Коронавірус підтверджений у одного з них.
  • ️У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнток з COVID-19 в реанімації. Одна має двосторонню пневмонію і підключена до апарату ШВЛ. Інша - на кисневої підтримки, однак жодних ознак респіраторного захворювання у жінки немає, її стан важкий з-за інсульту.
  • ️Шістьом пацієнтам надають допомогу в обласній клінічній лікарні. У трьох вже діагностовано коронавірус, у решти - підозра. На штучній вентиляції легенів один хворий, п'ятеро - на кисневої підтримки.
  • ️В обласній дитячій лікарні двоє хворих з підозрою на COVID-19 в реанімації. Один з них - новонароджений хлопчик, у матері якого підозрюють коронавірус. Малюк почуває себе добре, він під наглядом медиків. 4-річного хлопчика перевели з Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання, проте лікарі діагностували також цукровий діабет, який і є основною причиною важкого стану дитини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області від коронавірусної інфекції одужали 16 осіб.

Додамо, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

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