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В Черновицкой области 10 пациентов подключены к ИВЛ

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 15:25
В Черновицкой области 10 пациентов подключены к ИВЛ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 41 пациент с коронавирусом или подозрением находится в тяжелом состоянии

В Черновицкой области 10 пациентов с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что всего с 25 февраля в связи с коронавирусом в больницы за помощью обратились 555 жителей области. На данный момент госпитализированы 359 человек, из них у 122 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В больницах по состоянию на 17 апреля находится 41 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - сообщили в ОГА.

Также отмечается, что в области коронавирус подтвердили у 85 детей, еще 52 ребенка с подозрением на COVID-19. Вылечились 8 детей.

Всего в Черновицкой области по состоянию на 17 апреля было подтверждено 759 случаев заболевания.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина с марта закупила 176 аппаратов ИВЛ. В Минздраве отметили, что страна полностью обеспечена данными аппаратами.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. При этом граждан призвали быть осторожными во время пасхальных и майских праздников.

Следующим эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка, - ВОЗ Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%
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