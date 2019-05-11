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В Черновицкой обл. правоохранители изъяли свыше 20 тонн контрабандного спирта

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 22:42
В Черновицкой обл. правоохранители изъяли свыше 20 тонн контрабандного спирта
Фото: контрабанда спирта (npu.gov.ua)

Правоохороронцями было изъято более 26 тонн спирта

В Черновицкой области правоохранители установили каналы поставки этилового спирта и изъяли из незаконного оборота 26 тонн продукции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что этиловый спирт в Украину попадал незаконно через украинско-молдавскую границу небольшими партиями, после чего доставлялся на подпольные производства алкогольной продукции.

"В городе Новоднестровск, был остановлен грузовой автомобиль. Во время осмотра грузового отсека оперативники обнаружили 96 бочек со спиртом. А в пятницу, 10 мая, в том же городе, правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось 35 бочек со спиртом. Никаких документов на подакцизный товар водители предоставить не смогли", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранителями было изъято более 26 тонн спирта, сумма которого составляет 1 миллион гривен, что позволило бы изготовить 130 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 199 и 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

 

Фото: контрабанда спирта (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Молдовой пограничники помешали контрабанде свыше тонны спирта. Пограничники обнаружили резиновую лодку, трактор и 43 пластиковых канистры наполненные спиртом, 10 из которых находились в лодке.

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Новости Украины контрабандаспиртЧерновицкая область
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