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В Чернівецькій обл. правоохоронці вилучили понад 20 тонн контрабандного спирту

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 22:42
В Чернівецькій обл. правоохоронці вилучили понад 20 тонн контрабандного спирту
Фото: контрабанда спирту (npu.gov.ua)

Правоохороронцями було вилучено понад 26 тонн спирту

В Чернівецькій області правоохоронці встановили канали постачання етилового спирту й вилучили з незаконного обігу 26 тонн продукції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що етиловий спирт до України потрапляв незаконно через українсько-молдовський кордон невеликими партіями, після чого доставлявся на підпільні виробництва алкогольної продукції.

"У місті Новодністровськ, було зупинено вантажний  автомобіль. Під час огляду його вантажного відсіку оперативники виявили 96 бочок зі спиртом. А у п’ятницю, 10 травня, у тому ж місті, правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилося 35 бочок зі спиртом. Жодних документів на підакцизний товар водії надати не змогли", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронцями було вилучено понад 26 тонн спирту, сума якого становить 1 мільйон гривень, що дозволило б виготовити 130 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю.

В даний час проводиться досудове розслідування за статтями 199 та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України. 

 

Фото: контрабанда спирту (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Молдовою прикордонники завадили контрабанді понад тони спирту. Прикордонники виявили гумовий човен, трактор та 43 пластикових каністри наповнені спиртом, 10 з яких знаходилися в човні.

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